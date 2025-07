Annus néni kilencven évesen is szívesen babázik és mesél a régi időkről a látogatóinak

Betöltötte a kilencvenedik esztendőt, de fáradhatatlanul dolgozik Molnár Lászlóné Annus néni Farádon. Horgol, gyöngyöt fűz, rendezgeti babagyűjteményét és ha a szeme elfárad a munkában, pihenésképpen kapálgat a ház körül. Annus néni kezében a kapa egyébként többfunkciós. Amellett, hogy gazol vele, a mozgását is segíti. Azt mondja ugyanis, a bottal ingatagnak érzi a járást. A kerek születésnapon felköszöntötték a nyugdíjas klubban és két polgármester is meggratulálta. A hivatalban lévő Németh István és a tavaly leköszönt Szalai Zoltán is jelen volt az ünnepségen. Annus néni ugyanazzal az örömmel fogadja látogatóit, mint húsz-harminc évvel ezelőtt és ugyanazzal a lelkesedéssel beszél hobbijáról is, mint annak idején.

Annus néni évtizedekkel ezelőtt kezdte öltöztetni a babákat a gyermekkorából ismert viseletekbe. Ma százhetven darabot számlál a gyűjtemény. Fotó: Cs. K. A.

Annus néni babagyűjteménye

– Táskákat horgolok manapság és elajándékozom őket. Elsősorban jótékony célra ajánlom fel és a gyöngyöket is. Küldtem a karitászba és aminek nagyon örültem, egy autista gyerekekkel foglalkozó csoportot tudtam segíteni Sopronban. Nekik nem a pénz kellett, hanem az ajándékot fogadták szívesen. Kaptam tőlük fényképeket, láttam, mennyire örültek a munkáimnak és ez nekem is nagyon jól esett-újságolja Annus néni. "Szabadidejében" egyébként elvégzi a ház körüli teendőket, megfőz maguknak, ugyanis a fiával élnek együtt. Aztán körülnéz a kertben, az udvaron és ha ott adódik dolog, annak is neki áll. "Óh, hol van az már, amikor mindent meg tudtam tenni"-legyint mosolyogva.

Annus néni messze földről ismert a babagyűjteményével. Évtizedekkel ezelőtt vált hobbijává a babaöltöztetés, elsősorban népviseletbe bújtatta kedvenceit. Dr. Barsi Ernő tartott előadást a farádi kultúrházban, valamikor az 1970-es években. Annus nénit mélyen megérintette a tanár úr egy gondolata, amikor arról beszélt, hogy vannak nemzetek, melyek megőrzik viseletüket és büszkén hordják is. Barsi Ernő megemlítette akkor, hogy a gyönyörű csornai viselet pedig felejtésbe megy.

– Elgondolkodtam és igazat adtam a tanár úrnak, valóban elfelejtjük a szép, régi viseletet. Eszembe jutott, hogy ez ellen én is tudnék tenni, így aztán elkezdtem a babákat öltöztetni. Először azonban minden magyar tájegység népviseletét el szerettem volna készíteni, így lett például matyó- és kalocsai baba is. A férjem azonban azt mondta, minek foglalkozom azokkal, amikor itt van nekünk a sajátunk, elég szép az is. Szaporodtak a babák, nőtt a gyűjtemény, de arra nem gondoltam, hogy ideáig fejlődik a hobbim. Volt persze dolgom a babák nélkül is, hiszen állatokat tartottunk. Munka után sokáig fennmaradtam, akkor varrtam a ruhákat. Pályázatra is elküldtem kettőt, mindegyik arany minősítést kapott.