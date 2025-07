Albérletvadászat: mit kínál Sopron a leendő egyetemistáknak?

A ponthatárok kihirdetése után hirtelen megnövekszik a kereslet az albérlet iránt, különösen az egyetemi városokban, így Sopronban is. A Soproni Egyetemre idén is több száz hallgatót vettek fel, akik közül sokan most először költöznek el otthonról. A város különleges atmoszférája, erdőkkel övezett elhelyezkedése és nyugodt, élhető környezete miatt ideális választás lehet azoknak, akik egy családiasabb egyetemi életre vágynak. De milyen lehetőségek állnak azok előtt, akik nem a kollégiumot választják?

Kollégium vagy albérlet? Melyiket válasszam, teszik el most sokan a kérdést Fotó: Shutterstock

Albérlet vagy kollégium?

Sopronban a kiadó ingatlanok piaca kifejezetten élénkülni kezd a ponthatárok után. Az egyetemhez közeli városrészek – például az egyetemi campushoz közeli Lővérek vagy a belváros környéke – különösen keresettek. A bérleti díjak jellemzően kedvezőbbek, mint például Budapesten vagy Győrben, de az árak gyorsan emelkedhetnek a megnövekedett kereslet hatására.

Sopronban a szoba bérlése nem jellemző, ha mégis valaki ilyen irányba indul, jelenleg a bérlése 60–80 ezer forint között mozog, míg egy kisebb, egyszobás garzonlakás bérleti díja 140 ezer forint körül alakul, rezsi nélkül. A bútorozott, jól felszerelt lakásokért magasabb árat is elkérhetnek, különösen, ha azok frekventált helyen vannak. 200 és 220 ezer forintért már kivehetők

- osztotta meg lapunkkal Tabajdi Daniella, ingatlanértékesítő.

Az albérletkeresést érdemes már most elkezdeni, hiszen a legjobb ajánlatok gyorsan gazdára találnak. Az egyetem elsőéves hallgatóinak - de a felsőbb éveseknek is - érdemes megfontolniuk az összeköltözést más diákokkal, hiszen így jelentősen csökkenthetők a költségek

- tette hozzá a szakember.

Bár sokan albérletben keresik a megoldást, érdemes megemlíteni, hogy a Soproni Egyetem kollégiumi férőhelyeket is kínál, amely jelentősen olcsóbb megoldás lehet. A férőhelyek száma azonban korlátozott, és nem mindenki kap automatikusan helyet.

A Soproni Egyetemre felvett hallgatóknak szerencséjük van: a város élhető, nyugodt, és az albérleti piac sem olyan telített, mint a nagyobb egyetemi központokban. Ennek ellenére gyors döntésekre van szükség, hiszen a következő napokban felerősödik a kereslet. Érdemes minél hamarabb lépni, körültekintően keresni, és szükség esetén több lehetőséget is mérlegelni.