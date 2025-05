Vöröskeresztes majális: a legnagyobb humanitárius szervezet tagjai Dunakilitin ünnepeltek – fotók, videó

A II. Vöröskeresztes Majálisnak Győr-Moson-Sopronban Dunakiliti szolgált helyszínéül. Batthyány-Strattmann László, a "szegények orvosa" szülőházánál, a mai iskolánál gyűltek össze a legnagyobb humanitárius szervezet tagjai, és mintegy húsz alapszervezet képviseltette magát.

Vöröskeresztes majális: a legnagyobb humanitárius szervezet tagjai Dunakilitin ünnepeltek.

Fotó: Kerekes István

Vöröskereszt: programok minden korosztálynak

A vendéglátó dunakiliti önkormányzat nevében Sárköziné Sreiner Mónika alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte a helyi Vöröskereszt alapszervezet és a sportegyesület együttműködését a rendezvény megszervezésében. Szitás Péterné, a dunakiliti alapszervezet titkára is üdvözölte a Magyar Vöröskereszt képviselőit a második alkalommal megszervezett majálison. Tavaly Nyúlról a dunakilitiek hozták el a vándorbotot, így őket lehettek idén a vendéglátók. Mint elmondta, igyekeztek minden korosztálynak programokat szervezni, és ehhez mozgósították az egész falut.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Batthyány-Strattmann László a falu szülötte, az ő szellemiségét ápoljuk és adjuk tovább, csillagként mutatja az utat. A mai nap is az ő dicsőségét mutatja

– emelte ki Szitás Péterné.

Emlékeztetett: 1946-ban Hegyi Vilmosné alapította a helyi Vöröskereszt alapszervezet, Szitás Péterné nagynénje bábaasszony volt, fűben-fában egészség, ebben hitt. A titkár szerint lelkes a helyi csapat: ők a hétköznapok hősei.

Emléklap a szervezőknek

Május mozgalmas a Vöröskeresztnél – vette át a szót dr. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke, aki szerint ünnepnap a mai. A legnagyobb humanitárius szervezet vezetője arról is beszélt, hogy fontos a közösségi munka, a Vöröskereszt szerteágazó tevékenységet végez. Elismerően szólt a szervező dunakiliti alapszervezet működéséről, mely szorosan a helyi önkormányzattal történik: ezért emléklapot is átadott a helyi szervezetnek és a falunak is.

A közösségtől lehetünk erősek

– fogalmazott Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója, aki szerint a vöröskeresztesek magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, és gyakran teszik fel a kérdést: hogyan segíthetnek.