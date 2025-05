Itt az ideje a veteményezésnek

Itt egy négynapos, hosszú hétvége, az előrejelzések szerint jó idő is lesz. Irány a kert! Veteményezzünk! A piacon már javában árulják a palántákat, nemrégen erről is hírt adtunk.

Már mindeféle palánta kapható a piacon a veteményes beültetéséhez.

Fotó: gyorszol.hu

Ha idén te is többféle zöldséggel szeretnéd beültetni a kertedet, de nem tudod pontosan, hogy mit, mikor vess a talajba, akkor most elhoztuk neked a segítséget csupán 1 fotóban. Ha így csinálod a veteményezést és gondot is fordítasz az elültetett finomságokra, akkor szinte garantáltan álomveteményesed lesz – segít az örök tavaszi dilemmában a veol.hu

Mit lehet májusban vetni?

brokkoli

cékla

cukkini

csemege uborka

csírázó magvak

fehér répa

futóbab

galambbegysaláta

hónapos retek

kapor

káposzta

karalábé

karfiol

kelbimbó

kelkáposzta

kukorica

paprika

paradicsom

petrezselyem

sárgarépa