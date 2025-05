Szívből jövő gratuláció - Veres András személyesen is ismeri az új pápát

Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált Őszentsége XIV. Leó pápának megválasztása alkalmából. Veres András győri megyéspüspök írása a Kisalföldnek XIV. Leó megválasztása kapcsán. Veres András levele az új pápához, a levelet változtatás nélkül közöljük.

Robert Francis Prevost bíboros, a későbbi XIV. Leó pápa és Veres András győri megyéspüspök. Fotó: Merenyi Zita

Veres András győri megyéspüspök írása a Kisalföldnek

Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat!

Mostanra már az egész világot bejárta a hír, hogy megválasztották Ferenc pápa utódát, XIV. Leó pápát. A média rendkívül nagy érdeklődést mutatott a pápaválasztás kapcsán. Sokan próbálták megjósolni, ki lehet a következő Szentatya. Immár mindenki tudja, hogy jóslatok nem teljesültek be. Viszont a hívő emberek örömmel veszik tudomásul, hogy Szent Péter utódának megválasztása nem csupán emberi mű, sokkal inkább a Szentlélek tevékenysége. Egyetlen alkalommal sem olvastuk Robert Francis Prevost bíboros nevét az esélyesnek ítélt jelöltek között. Azonban a gyors választás is azt mutatja, hogy a bíborosok követték a Szentlélek útmutatását, így rövid idő alatt megtalálták Krisztus új földi helytartóját.

Sokan óriási várakozással tekintenek az új pápa szolgálata elé, azt találgatják, hogy fogja-e követni elődje irányvonalát. Nem tennénk helyesen, ha mi is ezek sorába állnánk, hiszen Isten ajándéka minden pápa az Egyház számára, akitől azt várjuk, hogy az Istentől kapott ajándékait, személyes karizmáit kamatoztassa szolgálata folyamán. Az adott korszakban ezzel tud legtöbbet tenni az Egyház és a világ javára.

Örömünkre szolgál az is, hogy XIV. Leó pápa nem ismeretlen számunkra sem, hiszen 2023 áprilisában Ferenc pápa kísérőjeként itt járt Magyarországon. Akkor még nem is sejthettük, hogy röpke két év múlva pápaként köszönthetjük őt. E látogatás alkalmával személyes kísérője lehettem a vatikáni delegációnak, amelynek az új Szentatya akkor a Püspöki Dikasztérium prefektusaként volt tagja. A helyzetből fakadóan a három nap alatt számos lehetőség nyílt arra, hogy sokat beszélgessünk az Egyház magyarországi helyzetéről, politikai és kulturális kérdésekről. Ő személy szerint is nagy érdeklődést tanúsított e beszélgetések folyamán. Személyisége rendkívül nagy hatást tett ránk szerény, közvetlen és alázatos modorával. Bízunk benne, hogy ő is szép emlékeket őriz Magyarországról.