Összecsapás Mosonmagyaróváron: A legjobb csapat 5 milliót nyer

Csiszár Péter, a főszervező Flesch Nonprofit kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a nyolcvanas, illetve a kilencvenes években szerveztek Mosonmagyaróváron non-stop, illetve 24 órás vetélkedőket, a városi csapatoknak, majd a középiskolásoknak. Ezek hangulatát szerették volna visszahozni, hagyományteremtő céllal a Városrészek Csatája megszervezésével. A tét nem kevés: a nyertes városrész 5 millió forintot fordíthat a projektjére.

Városrészek vetélkedője - Jelentős összeg a tét Mosonmagyaróváron. Fotó: Kisalföld-archívum

Városrészek Csatája sok-sok feladattal

A Városrészek Csatája keretében előzetes feladatként a csapatoknak – öt városrész képviseltette magát – egy prezentációt kellett összeállítaniuk egy megvalósítandó projektről, illetve be kellett mutatniuk, miért is jó az adott városrészben élni. Fehérné dr. Bodó Mariann mosonmagyaróvári főjegyző, Bakó Tünde, a non-stop versenyek főszervezője és dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke mellé a csapatok is delegáltak zsűritagokat.

Közösségépítés a cél

Az egybegyűlteket Balázs Endre mosonmagyaróvári alpolgármester köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a barátságos vetélkedőn Mosontól Majorokig minden városrész képviselteti magát. Kiemelte: cél volt a város közösségeinek az összefogása, akik ugyan most külön-külön versenyeznek, ám a nap végén egy közösségként ünnepelhetnek. Köszönetet mondott a Flechnek a rendezvény megszervezéséért, a csapatoknak a részvételért.

A városrészekre számok kreatív, ügyességi és folyamatverseny várt a nap folyamán. A projektek bemutatója során kiderült, hogy voltak, akik új közösségi teret, meglévők fejlesztését, rendezvények szervezését álmodták meg, de a biztonságosabb közlekedésre is gondoltak.

A csapatkiáltás, induló sem hiányozhatott, főzőverseny, kispályás foci is kapcsolódott a megmérettetéshez.

Hogy ki nyeri meg a fődíjat, este 8 után derül ki.