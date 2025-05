Összecsapás Mosonmagyaróváron: a legjobb csapat 5 milliót nyer - XXL galéria

Csiszár Péter, a főszervező Flesch Nonprofit kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a nyolcvanas, illetve a kilencvenes években szerveztek Mosonmagyaróváron non-stop, illetve 24 órás vetélkedőket, a városi csapatoknak, majd a középiskolásoknak. Ezek hangulatát szerették volna visszahozni, hagyományteremtő céllal a Városrészek Csatája megszervezésével. A tét nem kevés: a nyertes városrész 5 millió forintot fordíthat a projektjére.

Városrészek vetélkedője: Jelentős összeg a tét Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Városrészek Csatája sok-sok feladattal

A Városrészek Csatája keretében előzetes feladatként a csapatoknak – öt városrész képviseltette magát – egy prezentációt kellett összeállítaniuk egy megvalósítandó projektről, illetve be kellett mutatniuk, miért is jó az adott városrészben élni. Fehérné dr. Bodó Mariann mosonmagyaróvári főjegyző, Bakó Tünde, a non-stop versenyek főszervezője és dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke mellé a csapatok is delegáltak zsűritagokat.