45 év után magyar keringhet az űrben - Ehhez a győriek is kellettek

Fantasztikus emberek! – így hivatkozott a két űrhajósra május 5-én dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a győri Mobilis Élményközpontban rendezett eseményen. Általános és középiskolások diákok számára ismertette a HUNOR programot, amelynek részeként Farkas Bertalan után ismét magyar kerülhet fel az űrbe Kapu Tibor (vagy tartalékosa, Cserényi Gyula) személyében május 29-én.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos számolt be egyebek mellett arról, milyen kritériumoknak kellett megfelelni a leendő magyar űrhajósnak, Kapu Tibornak.

Számos érdekességet elárult Ferencz Orsolya arról, milyen szigorú kiválasztási folyamaton estek át a magyar pilóták.

Magyarok az űrben A HUNOR-program keretében a magyar kutatóűrhajós hazai vonatkozású kísérleteket, magyar egyetemek, kutatócsoportok és cégek tudományos kezdeményezéseit fogja megvalósítani a világűrben. A küldetés nemcsak a hazai űrszektor szereplőit, de Magyarországot nemzetközi szinten is versenyképes pozícióba juttatja a XXI. század egyik legdinamikusabban fejlődő iparágában.

– Nem a legerősebbeket választottuk ki, hanem azokat, akiknek az izomzata megfelel a súlytalansághoz – emelte ki a fizikai adottságokkal kapcsolatban. – Roppant fontos, hogy izomzatuk laza legyen, könnyen alkalmazkodjon az űrbéli körülményekhez. Ráadásul nemcsak fizikailag kell jó állapotban lenniük, hanem szakmailag is, ugyanis számos kísérletet végez majd el a magyar űrhajós az űrállomáson. Közel harmincat, és neki mindezt érteni is kell, nem földi utasításokat hajt végre. Továbbá a legfontosabb az, hogy mentálisan is erősnek kell lennie.

