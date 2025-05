Testközelből nézhették, hogyan mentik a tűzoltók az autóba szorultakat – fotók, videó

A 2019-ben alakult Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 17 taggal működik mintegy 200 négyzetkilométeres területen. Tavaly körülbelül 50 esetben vonultak. – Egyre többen végzik el az alapképzést és tudnak vonulni is. Egyre többen vannak az ifjúsági tagozatunkban is, akiket oktatunk, táboroztatunk, hogy legyen utánpótlásunk – mondta el Kertai Melinda parancsnok, aki a családi napon osztotta ki az egyesület tagjainak az árvízvédelemért kapott érmeket.



Kertai Melinda parancsnok a családi napon osztotta ki az egyesület tagjainak az árvízvédelemért kapott érmeket.

Fotó: Krizsán Csaba

Tűzoltó kihívások

Mindenki megcsodálhatta az tűzoltók bemutatóját, amelyben az újonnan vásárolt műszaki eszközöket próbálták ki egy szimulált autóbalesetnél. Melinda folyamatosan kommentálta, mit látnak a nézők. A műszaki mentéshez használt eszközöket Hajtó Péter képviselő kezdeményezésére a győri önkormányzat támogatásával tudták beszerezni.

A tűzoltók mentési munkájához szükséges műszaki eszközöket használat közben mutatták be.

Fotó: Krizsán Csaba

– Most már azt mondhatjuk, hogy az elsődleges beavatkozáshoz minden eszközünk megvan, legyen szó tűzoltásról, közlekedési balesetről, viharkárról vagy mentési feladatról. Nyilván van még hova fejlődnünk, vannak céljaink a korszerűsítésre. A védőruháinkat is igyekszünk fokozatosan frissíteni, mert az a legfontosabb, hogy a saját állományunk is biztonságban legyen a beavatkozások során – szögezte le a parancsnok.

A tűzoltók munkájára sokan voltak kíváncsiak.

Fotó: Krizsán Csaba

Hajtó Péter önkormányzati képviselő szívén viseli az egyesület sorsát. – Az az elvem, hogy támogatni kell azokat, akik vigyáznak ránk, ráadásul a hivatásos tűzoltók szerint a győrszentiváni önkéntes tűzoltók a leghatékonyabb egyesület. Évek óta támogatom a tűzoltók munkáját, tavaly az épületük felújításához adtam a képviselői keretemből. Most hosszú egyeztetés után sikerült elérnem, hogy az idén először a győri költségvetésbe bekerüljön a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5 millió forint működési támogatása, illetve 11,5 millió forintért meg tudták vásárolni ezeket a műszaki eszközöket – mondta Hajtó Péter.