Volt, hogy csak olcsó temperára és kartonra futotta – Hogyan vált még életében legendává Tóvári Tóth István?

Nem mehetünk el amellett, hogy Tóvári nagyon szerette az embereket, és az emberek is őt. Úgy vallotta, akkor tudja igazán jól megfesteni az embereket, ha megismeri őket. Ezért gyakran költözött be kvázi idegenekhez, és töltött el napokat náluk, hogy osztozzon örömükben, bánatukban. Az 1958-ban odaítélt Munkácsy-díját is legfőképp a falusi emberek életét bemutató képeiért kapta.

– Igazi jelenség volt. A humánum, az emberszeretet éltette – összegezte Horváth Tamás, akinek volt szerencséje személyesen is találkozni Tóvárival. – Ült a hintaszékében és pipázott. Nekem ez a kép maradt meg Tóváriról. A hintaszéke egyébként gyakran feltűnik a festményein.

Tóvári Tóth Istvántól származik az alábbi idézet:

Ami engem egy kicsit boldogít, hogy amire én az életemet áldoztam, az a humánum, az az emberszeretet, amit én akartam adni a művészeten körösztül, azt az embertársaim megértették.