Tesó kísérlet – A TikTok-ról másként

Saját kezükbe vették a dolgokat, és ahelyett, hogy másokra támaszkodtak volna, úgy döntöttek: saját TikTok-kutatásukon keresztül tapasztalják meg, mi működik és mi nem

A Tesó Kísérlet célja, hogy a TikTok-ról egy általános megértést és egy fix nyerő taktikát adjon át az olvasóknak - mondta Ferenczi János és Ábrahám Gergő Fotó: Ábrahám Gergő

A TikTok ma már nem csak játék

- A kutatás során 27 nap alatt 19 videót töltöttünk fel, amelyekkel közel félmillió embert értünk el, miközben a költségvetésünk 150 ezer forint alatt maradt. A tartalmaink rendkívül sokfélék voltak: volt gameing, tánckihívás, reakcióvideó és még sok egyéb műfaj. Célunk a rendszer működésének pontos feltérképezése volt, szerettük volna tudni, hogy mi, hogyan és kinél működik - mondta Gergő.

A projekt során több mint 13 500 interakció és 1500 új követő érkezett, mindezt egy teljesen új, nulláról indított csatornával.

A csapat szándékosan nem választott egységes tematikát, mint egy főzős vagy utazós oldalnál – inkább azt szerették volna látni, hogy a különböző korosztályok és érdeklődési körök hogyan reagálnak különböző típusú tartalmakra.

- Az egyik legfontosabb megfigyelésünk az volt, hogy a TikTok ma már nem kizárólag a szórakozás terepe. A fiatalok – sőt, egyre inkább az idősebb generációk is – információszerzésre, tájékozódásra használja a platformot. A Google helyett ma már sokan a TikTok keresőjébe írják be a kérdéseiket, legyen szó egy termékről, szolgáltatásról vagy akár napi hírekről - tette hozzá Jani.

A kutatás egyik kulcspontja a figyelempszichológia volt. Kiderült, hogy ma már egy TikTok-videónak kevesebb mint 2 másodperce van arra, hogy megragadja a néző figyelmét – konkrétan 1,7 másodperc az a kritikus idő, ami alatt a felhasználó eldönti, érdekli-e, amit lát. Ez hatalmas kihívás, így a fiúk minden videó elejére „hook”-ot, azaz figyelemfelkeltő elemet tettek, és azt figyelték, melyik formátum működik a legjobban.

A fiúk minden videó elejére „hook”-ot, azaz figyelemfelkeltő elemet tettek Fotó: Ábrahám Gergő

- A kutatás egyik legizgalmasabb felismerése az algoritmus működésével kapcsolatos. Míg más platformokon elsősorban az számít, hogy kit követünk, a TikTok teljesen más logikát használ: itt témákhoz és üzenetekhez kapcsolódunk. A For You Page nem a követett emberek videóit mutatja, hanem azokat, amelyek valamilyen módon illeszkednek a felhasználó érdeklődési körébe - magyarázta Gergő. - Ez azt jelenti, hogy egy tartalomgyártónak nem a személyét kell „eladnia”, hanem egy jól körülhatárolható tematikát. Ha ez megvan, az algoritmus képes eljuttatni a tartalmat azokhoz, akik számára releváns – még akkor is, ha az alkotót előtte senki sem ismerte - tette hozzá.