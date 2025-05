Tele vannak a ruhagyűjtő konténerek Győrben, mikor ürítik őket?

Utánajártunk - Olvasónk azzal kereste meg lapunkat, hogy vasárnap szerette volna megunt, elhordott ruháit leadni, de Győrben két helyen is - barátság park, Adyvárosi 2-es tó - tele voltak a ruhagyűjtő konténerek. Arról érdeklődött, hogy mikor ürítik ezeket, mikor érdemes újra próbálkoznia a leadással. Az önkormányzat érdeklődésünkre elmondta, hogy a gyűjtők ürítése folyamatos a MOHU Zrt. alvállalkozói kiemelten kezelik Győrt és figyelnek arra hogy a gyűjtők környezete is rendezett legyen. Azt már mi tesszük hozzá, hogy előfordulhat, egy-egy ruhagyűjtő sziget éppen tele van, de ez az állapot nem sokáig áll fent. Érdemes akár másnap is felkeresni a helyet, vagy elmenni egy másik közeli szigethez.