Színpadon az összetartozás - A színjátszókörben mindenki önmaga lehet

A jövőre is gondolnak, céljuk, hogy a mostani csapat után is maradjon élet a színpadon. A fiatalabbak közül már most vannak, akik érdeklődnek, de a jelenlegi tagok is tudatosan készülnek arra, hogy átadják a stafétát.

A végzősök ballagására egy meglepetés darabbal készültek, ahol egy olyan mozaikszerű jelenetsort adtak elő, amely a középiskolás évek hangulatait, mérföldköveit mutatja be.

Év végére pedig egy kisfilmes projektet terveznek, ahol párokban forgatnak majd jeleneteket egy adott érzés, stílus és helyzet alapján, ezzel is fejlesztve színészi és kreatív képességeiket.

Amikor a csapat tagjait megkérdeztük, hogy mit mondanának annak, aki csatlakozni szeretne, a válaszok őszinték, egyszerűek és meglepően mélyek voltak.

- Ez egy hely, ahol biztos lehetsz abban, hogy nem vagy egyedül. Egy közösség, ahol számítasz – akár csendben ülsz a próbán, akár te vagy a főszereplő. A színjátszókör nemcsak tapasztalat, hanem lehetőség is. Egy olyan tér, ahol fejlődni, tanulni, és legfőképp: élni lehet - hangsúlyozták.

A Soproni Széchenyi István Gimnázium színjátszóköre tehát nem egyszerű diákkör. Egy szellemiség. Egy kezdeményezés, amelyből közösség született, és amely most hagyománnyá válik.