Vidámság és jókedv költözik a városba: Néhány hét és indul a 3. SopronFest –fotók

– A SopronFest különlegessége, hogy a város egészét bevonja az eseményekbe. A fesztivál központja továbbra is a belváros, különösen a Várkerület és a Mária-szobor környéke, ahol ingyenes családi programok, koncertek, és kortárs művészet várja az érdeklődőket. A Lőver Kemping is kiemelt szerepet kap, különösen a pünkösdi hétvégén, amikor zenés és kulturális programok kavalkádja várja az érdeklődőket. A SopronFest 2025 összesen 11 napon keresztül zajlik majd, május 29-től egészen június 9-ig. Bár az első programok már május végén elstartolnak, a hivatalos megnyitót június 1-jére időzítettük. A Mária-szobornál a Budapest Bár nyitókoncertje mellett Lovasi Andrással, Behumi Dórival és Szűcs Krisztiánnal is találkozhatnak a látogatók