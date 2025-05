Sárga-zöldben pompázik a táj - Vonat és természet összhangja

Mintha maga a táj is a vasúttársaság színeit öltötte volna magára. A friss, üde zöld mezők, a rügyező fák lombjai és a napfényben aranyló repce- és nádasmezők mintha csak a vasúttársaság ikonikus sárga-zöld színeit idéznék. A tavaszi napsütés és a természet ébredése most még különlegesebbé teszi az utazást a nyugat-magyarországi vasútvonalakon. Ahogy a szerelvények átsuhannak a sárgán világító virágmezők és élénkzöld ligetek között, az utasok egy festői látvány részesei lehetnek – mintha a természet maga is a GYSEV színeiben ünnepelné az év egyik legszebb időszakát. Nemcsak a vasútbarátokat, hanem a természetjárókat is elbűvöli ez a látvány. Olyan a táj és a vasút harmóniája, mintha egy pillanatra összeolvadna, és közösen hirdetnék a tavasz örömét.

Vonat és természet összhangja Fotó: GYSEV Zrt.