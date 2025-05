Átlőtt repülőtank, selyemtérkép, egyenruha a kiállításon

Tavaly volt egy kiállítás Huszonnégyszer a pokolban – Győr második világháborús bombázásai címmel, ahol néhány tárgyát már kiállították a lelkes gyűjtőnek, Szilbek Bélának. Most újabb repülős emlékek kerülnek a látogatók elé.

II. világháborús repülős emlékek összegyűjtésén fáradozik már évek óta Szilbek Béla.

Fotó: Barki Andrea

A világháborús repülős emlékek végre láthatók

Különleges kincsek lapulnak egy győri garázs mélyén. A véletlen alapította meg a gyűjteményt. Szilbek Béla repülőgép szerelőnek tanult Budapesten. Diák korában tartozás fejében kapott egy régi magyar magasságmérő műszert. – Az volt az első darabom. Nem is sejtettem, milyen kincs került a kezembe. Jóval később az internet korában találkoztam egy hirdetéssel egy volt budapesti cégről. Ott láttam a Marx és Mérei Tudományos Műszerek Gyára logóját. Akkor jöttem rá, hogy milyen kincset kaptam. A nekem adott műszeren ugyanis ugyanaz a logó látható. Valószínűleg a negyvenes években készülhetett, amikor Magyarországon elég komoly repülőgyártás volt. Ez a gyár ugyanis többféle repülőgéphez gyártott műszert – mesélte a gyűjtő, aki most végre kiállíthatta gyűjteménye egy részét a tényői bunker felújított gondnoki lakásában.

Mecséri Szabolcs egy polgári védelmis, egy orosz tiszt, és egy munkásőr Bunkerhez passzoló egyenruhájával.

Fotó: Barki Andrea

A titokzatos atombunkert a hidegháború idején arra építették, hogy megvédje az akkori állam és párt vezetést egy atomcsapástól. A megőrzött épület ma már látogatható, mint ahogy a tanösvény is. Vannak lelkes amatőrök Tényőn, akik ennek a látogathatóságát biztosítják, csoportokat fogadnak. Azoknak a fiataloknak, akiknek a XX. század csupán történelem könyv, meg lehet mutatni, hogyan gondolkodtak, hogyan éltünk, egy ilyen objektumot hogyan működtettek. Mecsér Mecséri Szabolcs, a Tényő Világa Egyesület elnöke, a bunker mindentudó házigazdája évek óta azon fáradozik, hogy a bunkert, és környezetét egy különleges hellyé fejlessze. Lépésről lépésre felújította, működőképessé tette az objektumot, majd utoljára a gondnok szolgálati lakását újították fel, amiben kiállító termet és szociális helyiségeket is kialakítottak. Itt kapott most helyet Szilbek Béla gyűjteménye.

– Azt gondoltam, hogy létjogosultsága van ennek a kiállításnak, mert tematikájában is jól passzol ide térben is, hiszen a Sokorópátka, Écs, Nyúl és Tényő területén is zuhant le négy bombázó, illetve a II. világháború korát követi a bunker, amit a hidegháború idején hoztak létre – indokolta a kiállítást Mecséri Szabolcs.