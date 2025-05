14 díjazott - Jutalomban részesültek a soproni rendőrök - fotók

A rendezvény méltó alkalmat teremtett arra, hogy köszönetet mondjanak a rendőrök elhivatottságáért, kitartásáért és a közbiztonság érdekében végzett áldozatos tevékenységükért. Az együttműködés és a kölcsönös megbecsülés jegyében megtartott állománygyűlés megerősítette a rendőrség és az önkormányzatok közötti jó kapcsolatot, valamint a közösség iránti közös felelősségvállalást.

A rendőrnap alkalmából 14-en részesültek jutalomban a polgármestereknek köszönhetően. Fotó: Rombai Péter

A rend őreit köszöntötték

– Az ünnepség célja kettős: egyrészt elismerni azok munkáját, akik a közbiztonságért dolgoznak, másrészt megerősíteni az együttműködést a rendőrség és az önkormányzatok között

– osztotta meg lapunkkal Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere. A rendőrök munkája rendkívül fontos, mi pedig a környező települések polgármestereivel együtt elkötelezetten támogatjuk a közbiztonságot szolgáló fejlesztéseket. A saját lehetőségeinkhez mérten, hozzájárulunk a rendőrség munkájához például térfigyelő kamerarendszerek telepítésével, gyalogátkelőhelyek kialakításával, valamint a közlekedésbiztonságot javító sebességmérő eszközök kihelyezésével. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a térség az ország egyik legbiztonságosabb vidéke, alacsony bűncselekményszám és magas felderítési arány jellemzi. Ez a közös erőfeszítéseink eredménye, amelyre méltán lehetünk büszkék mindannyian – zárta gondolatait.

Az ünnepélyes állománygyűlés résztvevőit Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere köszöntötte. Fotó: Rombai Péter

Az eseményen részt vette Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes, a Soproni rendőrség kapitánya, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a rendőrség és a közösség összefogása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy továbbra is biztonságos, élhető környezetet élhessenek a térség lakói.

Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes, a Soproni rendőrség kapitánya beszédében megköszönte a közös munkát. Fotó: Rombai Péter

– Szakmai pályafutásom során több helyen is dolgoztam már, de teljes meggyőződéssel mondhatom, hogy olyan példás együttműködést, mint amit itt, az önkormányzatok és a rendőrség között tapasztalok, korábban még nem láttam. Ezért rendkívül hálás vagyok, és szeretném őszintén megköszönni mindenkinek. Meggyőződésem, hogy bármilyen váratlan helyzetet sikeresen meg tudunk oldani, ha továbbra is ilyen szinten tudunk együtt gondolkodni. Ha a polgármesterekkel és a rendőrséggel közösen keressük a megoldásokat, akkor a jogszabályok végrehajtása is jogszerűen, szakszerűen, és a lehető legérthetőbb formában valósulhat meg az állampolgárok számára. Bízom benne, hogy a jövőben is meg tudunk majd birkózni minden kihívással.