Testet kapott Radnóti feje: Fájó volt, amikor meggyalázták a pannonhalmi szobrot – fotók, videó

– Radnóti több jelkép egyben – kezdte beszédét Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kurátorának elnöke az eseményen. – A magyar zsidóság megroppanásánák és munkaszolgálatban meghaltak jelképe is egyben. A nagyapám Radnótihoz hasonlóan szintén munkaszolgálatos volt, így tűnt el a háború alatt. Talán őt is gödörbe lőtték – mondta el Szabó György, hozzátéve, a szobor helyreállításával a magyar zsidóság emlékét is ápolják.

