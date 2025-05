Nyugdíjas Egyetem rendhagyó előadással: fergeteges produkciókkal mutatkozott be az Attitude Balett Stúdió

Rendhagyó helyszínen, rendhagyó előadással várták a Nyugdíjas Egyetem hallgatóit szerdán délután: az egyetem Phare-épülete helyett a Flesch Központba, ahol az Attitude Balett Stúdió produkciói kápráztatták el az egybegyűlteket. Egy dolog viszont változatlan maradt: kisorsolták az online játék nyerteseinek nevét. Az áprilisi előadáshoz kapcsolódóan, melyben dr. Kalocsai Renátó talajaink egészségéről beszélt, 92 válasz érkezett, 63 helyesen – közülük sorsolták ki a szerencsés megfejtőket, akik ajándékokkal gazdagodhattak a szervezők jóvoltából.

Fotó: Kerekes István

Nyugdíjas Egyetem tánccal

A 2020 szeptembere óta működő Attitude Balett Stúdió 9 produkcióval mutatkozott be. Horváthné Németh Bianka balettmester vezetésével minden tanévben több mint 100 gyermek ismerkedik a táncművészet alapjaival. Horváthné Németh Bianka és Soós-Németh Valentina tanítványai sorra zsebelik be az előkelő helyezéseket: a legjobb produkcióikból hoztak el egy csokorra valót a szépkorú közönségnek, mely vastapssal fogadta a látottakat.

Mint megtudtuk, a növendékek évente két időszakban mutatkoznak be a város nyilvánossága előtt. Adventkor immáron negyedik éve viszik színpadra a Diótörőt, tanév végén 2 éven keresztül az Óz a csodák csodája mesebalettet adták elő, tavaly pedig egy új darabot, a Pán Péter mesebalettet állították színpadra, ami idén is megtekinthető lesz június 14-én és 15-én a Flesch Központban.

Tanítványaik közül már többen nyertek felvételt a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolába, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetemre. Az Attitude Balett Stúdió verseny csapatai és egyéni táncosai rendszeresen indulnak országos versenyeken és Európa Bajnokságon is, ahol csodálatos eredményeket érnek el.

Versenyzőik heti több edzésen is részt vesznek, hogy tudásukat gazdagítani és fejleszteni tudják. A heti 2 kötelező balett óra mellett a növendékekre versenyedzés is vár, mellette pedig idén új órával bővült az órarendjük, hiszen évről évre egyre nehezebb és nehezebb produkciókat kell bemutatniuk, így talajtornával is kiegészül táncos repertoárjuk.