A horvát nagykövet látogatott el Győrbe

A nagykövet és a polgármester találkozóján jelen volt még Marina Sikora, konzuli, kisebbségi, kulturális és oktatási ügyekért felelős diplomáciai tanácsos, és dr. Nagy Richárd László, nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok, a közigazgatási és pénzügyi bizottság alelnöke.

Az udvariassági látogatáson azokat a kapcsolódási pontokat keresték a felek, amelyeken keresztül intenzívebbé tehetnék az együttműködést Győr és Horvátország között. Szóba került a „Három Tenger Kezdeményezés” (3 Seas Initiative), amelynek Magyarország is tagja, és hamarosan Horvátország veszi át az elnökséget. Pintér Bence elmondta, Győr is szívesen bekapcsolódna a programokba, mivel városunk a kezdeményezés földrajzi középpontjában helyezkedik el, és a megközelíthetőség szempontjából is ideális helyszín lehetne.