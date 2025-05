Árak – Készülnek a fürdők a nyitásra Győr-Moson-Sopronban

Folyamatos fejlesztések az óvári termálfürdőben

Az utóbbi években a mosonmagyaróvári termálfürdőre a folyamatos fejlesztés volt jellemző: a beruházások ebben a szezonban sem állnak meg...

– Nemrég fejeződött be az egyik élménymedence befedése is, amit a téli időszakban szeretnek a vendégek. A lángosozó épületét is több mint duplájára növeltük, lesz egy külső terasza, és úgy alakítanák ki, hogy nem csak a fürdővendégek tudnának ott vásárolni, hanem az fürdőn kívülről is megközelíthető. Ezt hamarosan megnyitjuk. Közben az edzőterem is kétszer akkora lesz. A pihenőtereket is folyamatosan fejlesztjük. A 33-as medence ponyvás részét elbontjuk, így a szezon idején ez is szabadtéri lesz, akárcsak a 25-ös medence. És nem mondtunk le a többmilliárd forintos Flexum Flow projektről sem, mely által rengeteg látványelemmel bővülne a fürdőnk – hangsúlyozta Rongits Attila fürdővezető. Hozzátette: tavaly egy új napozórészt alakítottak ki, ahol nyugágyakat lehetett bérelni, ezt idén ingyenessé teszik. A fürdővezető arról is beszélt, hogy a hátsó gyermek vízijátszótér és a csúszdavilág a két hét próbaüzem után május végén nyit majd ki. – Egyelőre az év eleji árakon nyitjuk majd a szezont, de figyeljük a konkurencia árait is – fűzte hozzá.

Mikor nyitnak a fürdők? Mosonmagyaróváron bizakodnak a jó időben. Az utóbbi időben sok fejlesztés jellemezte a mosonmagyaróvári termálfürdőt

A mosonmagyaróvári termálfürdőbe a felnőttek 5600 forintért, a nyugdíjasok 5250 forintért, gyermekek 3 éves korig 350 forintért, 3-14 éves kor között 2100 forintért, 14-18 éves kor között 4200 forintért léphetnek be, a mosonmagyaróváriaknak a belépő 3000 forint.

Kiemelt időszakban (mint ez a hétvége, a pünkösdi hétvége, június 20 - augusztus 31. közötti időszak) a felnőttek 6300 forintért, a nyugdíjasok 4550 forintért, 3-14 év közötti gyermekek 2450 forintért, 14-18 éves kor között 4900 forintért fürdőzhetnek.

– A fürdő vendégkörét jelentős részben teszik ki a szállodavendégek, ezért is tartjuk fontosnak a folyamatos szobaszám-bővítést és fejlesztést. Egy ötcsillagos szálloda ötlete is felmerült, akár a víztoronynál, a főhercegi malomnál, ennek létrejötte forrás kérdése, komoly tőke szükséges ezen beruházáshoz – szögezte le a fürdővezető, aki szerint a vendégkör hetven százalékát továbbra is a csehek teszik ki, bár a hazai vendégek körét is igyekeznek megszólítani.