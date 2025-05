Mi legyen az állampapír-pénzzel, ha nem akar kockáztatni?

Hamarosan itt a következő nagy kamateső, május 21-én fizetik ki a 2031-ben lejáró Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatait a befektetőknek. Ebben a sorozatban több mint 350 milliárd forint van, tehát a kisbefektetők nagyjából 55 milliárd forintnyi kamatot kapnak majd meg. Mivel az új kamat csak 5 százalékos lesz, az sem volna meglepő, ha az állampapírok tőkerészét is más befektetésbe csoportosítanák át.

Illusztráció.

Fotó: Shutterstock

PMÁP-ban az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint már alig 5400 milliárd forint van, holott tavaly év végén még 7 ezer milliárd fölött volt a volumen. Az 1600 milliárd forintos csökkenés egy részét a kamatfizetések adták, de visszaváltások is történtek több száz milliárd forint értékben. A pénz egy része az állampapírpiacra került vissza, januárban és februárban névértéken még nőtt a háztartások állampapír-állománya a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Piaci értéken nézve viszont már komoly pénzkiáramlás volt, januárban és februárban több mint 400 milliárd forint távozott a lakossági állampapírpiacról.

Sokan pályáznak az állampapír-pénzekre

Nem volna meglepő, ha az év többi hónapjában is folytatódna ez a trend - írják a Bank360.hu szakértői. Az állampapír-pénzekre ugyanis sok szolgáltató pályázik. Az év első két hónapjában a befektetési alapok voltak a nyertesei, csaknem 370 milliárd forintnyi friss lakossági megtakarítást szereztek, ennek a negyede ráadásul nem is hazai, hanem külföldi alapokba került. A hozamra éhes befektetők a részvénypiacon is szerencsét próbáltak, hazai és külföldi részvényekbe 36 milliárd forintot fektettek be két hónap alatt.

Az elmúlt hetek, hónapok egyik tanulsága volt azonban az is, hogy a magas hozammal kecsegtető befektetések rendkívül rizikósak, a vámháborúval kapcsolatos fejlemények ugyanúgy megrángatják a piacokat, mint a fegyveres konfliktusok. Aki nem szeretné kockáztatni a pénzét, annak érdemes az alacsonyabb kockázatú befektetések között körülnéznie.

12 hónapra ezek a legjobb ajánlatok

