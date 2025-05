Kastélymustra Egyeden, Soboron, történelmi tárlat, kiállítás

A Rábaközi kastélymustra programsorozat első rendezvénye Egyeden lesz május 10-én, szombaton. Az érdeklődők délelőtt tíz órakor és délután háromkor vehetnek részt tárlatvezetésen a kastélyban. Napközben gyökérszobor kiállítás látható, fellép az egyedi Férfi Dalkör és kiállítanak egy muzeális autót is. A résztvevők megtekinthetik a helyi templomot, a Batthyány-kápolnát, illetve az altemplom kriptáját is megmutatják a szervezők. Ugyanezen a napon és még május 11-én, vasárnap is a sobori Dudits kastély is nyitott napot tart, délelőtt kilenc órától este hatig. Történelmi túra, trófea- és fotókiállítás is szerepel a programban.

Szombaton az egyedi kastélyt is megnyitják a látogatók előtt. Fotó: Cs. K. A.