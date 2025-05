Mégis műsorra tűzik az Őrült nők ketrecét Győrben

Mint januárban megírtuk, a Kultúrbrigád színházi produkció közösségi oldalára egy plakátot tett fel, amelyben az szerepelt: betiltották a győri Audi Arénába hirdetett, Az Őrült Nők Ketrece című előadásukat (rendező: Alföldi Róbert, szereplők: Stohl András és Hevér Gábor). A létesítmény ügyvezető igazgatója szerint senki sem tiltott be semmilyen előadást, most pedig Alföldi Róbert közösségi oldalán jelentette be, hogy mégis lesz előadás. „Némi vargabetűvel mégiscsak megérkezik az Őrült nők ketrece Győrbe, szeptember 20-án az Audi Arénába. Szeretettel várunk mindenkit, és akkor így mindenki legyen boldog és szeressük egymást” – jelentette be Alföldi Róbert, a kultikus darab rendezője a Kultúrbrigád Facebook-oldalán.