Unokatestvérükként köszöntik a csornai premontreiek XIV. Leó pápát, Szent Ágoston reguláját követik ők is

Az új pápát, a csütörtökön megválasztott XIV. Leót közel érzik magukhoz a premontrei szerzetesek. A csornai apátság közösségi oldalán kéri híveit, imádkozzanak érte, hogy bölcsességgel és sok kegyelemmel tudja vezetni az egyházat. "Szent Ágoston atyánk segítse ebben"-kérik a csornai szerzetesek. Az apátság honlapján egy összefoglaló olvasható arról, miért is oly kedves számukra a mai pápaválasztás eredménye. XIV. Leóra mint a premontreiek unokatestvérére tekintenek.

"Újból szerzetes pápánk van, a jezsuita Ferenc pápa után, most egy Ágoston rendi szerzetes! Ágoston rendi szerzetesként ugyanazt az életszabályt követi, mint mi, premontreiek. Ahogy mi, Szent Ágoston reguláját követjük, Leó pápa 48 éve tartó szerzeteséletének ugyanaz volt a vezérfonala, mint amelyet mi is minden reggel az apátsági templomban felolvasunk. Mivel az ágostoni regulát követők egy nagy szerzetesi családot alkotnak, így bátran mondhatjuk, az ágoston rendi szerzetesek a nagy szerzetesi családfán a premontreiek unokatestvérei. Püspöki jelmondata (In illo uno unum = Benne vagyunk egyek) szintén Szent Ágoston regulájának kezdősoraira utal: Először is azért gyűltetek össze a monostorban, hogy egy szív, egy lélek legyetek Istent keresve!

Püspöki címerében két jelkép szerepel: az isteni szeretettől égő szív, amely Szent Ágoston ábrázolására utal; és egy fehér liliom, amely a premontreiek címerében is megtalálható. Amerikában, Chicago-ban nőtt fel, teológiai egyetemi tanulmányait is ott végezte, és később mint az amerikai Ágoston rendi tartomány elöljárója is ott élt. Az érdekesség, hogy Chicagóban lakhelye nem messze esik az ottani premontrei tanulmányi rendháztól, így fizikailag is szinte szomszédja volt ottani premontrei rendtársainknak."

– Kétszer választották meg szerzetesrendje legfőbb elöljárójává, így szerzeteséletben nagyrészt fekete kapucnis habitust, és bőrövet viselt. Most, hogy pápa lett, fehér ruhát öltött, mint minden pápa, és mint minden premontrei szerzetes. Elődje, XI. Piusz pápa mondta a premontreiekről: „Ti az én saját kanonokjaim vagytok – nem csak egy egyházmegye, hanem az egész világ számára!” Ez ma különösen is igazzá vált, hiszen a ruhánk színe is hasonlít, és ugyanazt az életszabályt is követjük. Bár az új pápa az Amerikai Egyesült Államokból származik, vezetéknevének (Prevost) eredete francia: jelentése prépost, amely rendünkben az elöljárók egyik hagyományos elnevezése.