Közösségi tér az Ipartelepen: a Városrészek Csatájában a helyi egyesület 5 millió forintot nyert a projektjére

Amint arról beszámoltunk, a Flesch Központ múlt szombaton hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a korábbi non-stop vetélkedők nyomán a Városrészek Csatáját. Öt városrész állt a startvonalra a 10 órás megmérettetésen és küzdött a számos feladat során. A legjobbnak az Iparkodók bizonyultak, így ők nyerték el projektjükre az 5 millió forintot: egy új közösségi teret álmodtak meg.

Közösségi térre nyert támogatást az Ipartelep: mutatjuk a tervet

Közösségi térrel gazdagodnak

– Nagyon sokat készültünk a Városrészek Csatájára: az előzetes feladatok mellett igyekeztünk a várható kihívásokra is készen állni. Az összes segítővel együtt mintegy százan dolgoztunk együtt a sikerért, az 5-től a 94 évesig – tudtuk meg Segesvári Zsolttól, az Ipartelepi Lakosok Egyesületének elnökétől, megjegyezve, hogy eleve úgy álltak a versenyhez, hogy azt meg kell nyerniük.

A csapat "kapitánya" kiemelte: nincs klasszikus közösségi terük, programjaiknak a Fekete-iskola ad otthont. Így szinte adott volt a projektötlet: egy új közösségi tér, melyet a felújítás előtt álló GYÁÉV csarnok elé képzeltek el. A térkövezett téren a terv szerint egy kis színpad szerű pavilon lenne, körbevéve padokkal. Itt Segesvári Zsolt szerint kisebb rendezvényeket szervezhetnének, de akár az iskolások is használhatnák, családok piknikezésre.

Aktív tagság

– A versenyen egy koncepcióra építettünk, ami a nemzetközileg is professzionális kisfilmünkben és logónkban is megjelent: az Ipartelephez való kötődésünket szerettük volna kifejezni, valamennyien építőkockái vagyunk a városrésznek. Bár nem öltöztünk csapatpólóba, egységes ruhamatricát is viseltünk. Örülök, hogy egységes a csapatunk, aktív a tagságunk – összegzett az elnök.

Iparkodók csapata a fakanál mellett

Fotó: Kerekes István

Segesvári Zsolt arról is beszámolt, hogy igyekeztek a várható feladatokra segítőket keresni: így volt, aki a fociban, volt aki a főzésben volt jó, de olyan is, akire a rajzolásban, festésben, kreatív munkákban lehetett számítani. Beszédes az is, hogy a legnagyobb adag, több mint nyolcszáz palacsintát (melyet az egyik feladatként kapták) is nekik sikerült prezentálni. A legtöbb feladatot elsőkként teljesítették.