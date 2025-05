Körzeti tűzoltóverseny Rajkán: 42 csapat mérte össze ügyességét – fotók, videó

A Rajkai Faluháztól tűzoltók tucatjai vonultak szombaton a helyi sportpályára, mely a járási versenynek adott otthont. A rendezvény keretében megünnepelték a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr Egyesület fennállásának 145. évét is.

Tűzoltó kisbuszt vásárolt a rajkai egyesület, melyet Bodó Zoltán atya áldott meg.

Fotó: Mészely Réka

Tűzoltó csapat született 145 éve

– Istennek dicsőség, egymásnak segítség

- ezzel a régi tűzoltó jelmondattal köszöntötte az egybegyűlteket vendéglátóként Kiss Vince rajkai polgármester.

Mint elmondta, a gazdasági és társadalmi fejlődés eredményeként sorra alakultak a településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek. Rajkán 145 évvel ezelőtt, 1880-ban jegyezték be több mint 120 taggal Wittmann Gyula szervezésében, Tóth István parancsnokságával a helyi egyesületet. Az induláshoz a forrást a jómódú családok biztosították, de maga Ferenc József is hozzájárult az alapításhoz. Az alapítás évében vásárolták az első fecskendőt, 1885-ben a másodikat, mindkettőt máig őrzik. Azóta Csepel autó, a tüvi Csepel, majd IFA autó, Mercedes is segítette munkájukat.

Mit sem érne ez a 145 év alatt tevékenykedő, mindenkor önzetlen tűzoltó közösség nélkül, akik szabadidejüket áldozva tettek és tesznek eleget az önként vállalt tevékenységüknek - húzta alá a faluvezető.

Kiss Vince arra is emlékeztett, hogy éppen húsz éve lehettek rendezői a térségi tűzoltó versenynek, ami túlmutat a megmérettetésen. Seregszemle is, és szól a közösség összetartozásának erősítéséről. A polgármester szerint változott a kormányzati hozzáállás az önkéntes egyesületekhez, akikre partnerként tekintenek, és számítanak rájuk a településeken is a rendezvények szervezésekor.

– Köszönettel tartozunk, hogy őrzitek a hagyományaitokat, őrzitek az elődeitek emlékét

- tette még hozzá a polgármester.