Mi a fiatal borász álma?

Az idei győrújbaráti kézműves borok versenyére 91 tételt neveztek. A rendezvény célja évek óta, hogy a hagyományos módon, kézi munkával, adalékanyagok nélkül, viszont hatalmas lelkesedéssel és odafigyeléssel készült természetes borok megfelelő fórumot kapjanak a megmérettetésre. A helyi gazdák számos elismerést zsebelhettek be. Kíváncsiak voltunk arra, hol és kik készítették a nyertes borokat.

A kézműves borok a győrújbaráti régi pincékben készülnek.

Fotó: Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesület

Kézműves borok nyomában jártunk

Régen szinte minden falusi portához tartozott valahol a "hegyen" egy kis szőlő, de ha nem, akkor legalább a kertben volt néhány tőke. Kellett, mert illett bort készíteni házi fogyasztásra.

A kis pincékben most is majdnem úgy készülnek a borok, mint nagyapáink idejében.

A Sokorói dombvidéken nagy hagyománya van a szőlőtermesztésnek, s habár fehérboros szőlővidéknek ismerik, egyre erősebb kék szőlőben, vörös borban.

Bár a jó gazda mindig gondosan ápolta, kezelte a szőlőjét, bizony volt idő, amikor egyre többen hagytak fel a művelésével, maradtak gazdátlanul a tőkék, de akár az értékes pincék is.

Aztán egyszer csak, új életre keltek.

A Szűk Horgasban egymás után újultak meg és teltek meg élettel a pincék. Az első fecske Stuksza Csaba volt, aki futás közben akadt rá a rejtett kincsre.

Fotó: Barki Andrea

– 2007-ben szinte már csak 1-2 pincében folyt borászkodás, a többi vagy le volt zárva vagy el volt hagyva. A pincéket használták már gombatermesztésre, de a háború alatt laktak is benne. Egyszer futás közben bukkantam rá a növényzettel szinte már benőtt pincesorra itt a Szűk Horgasban. Azonnal beleszerettem és megszereztem az egyiket. Rendbetettem, aztán példámat követték mások is. 2009-ben pedig megalakult a Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesület. Alapszabályunkban lefektetett célunk a hagyományos borászat és a hagyományos szőlőművelés értékeinek a továbbvitele, megőrzése. Az elmúlt évek tapasztalata azonban arra sarkall bennünket, hogy a környezetünket is védnünk kell, mert az utóbbi időben furcsa építkezések kezdődtek, s nem biztos, hogy szabályosan. Mindent szeretnénk megtenni a pincesor védelméért, de egyre nehezebb. A környező területeket már megvásároltuk – mesélte az egyesület elnöke Stuksza Csaba.

Stuksza Csaba pincéjében már elég vastag a nemespenész.

Fotó: Barki Andrea

Szívesen járnak össze szerdánként az egyesület tagjai, csakúgy, mint vasárnap a Józan Völgy pincéibe. Nem csak közösség formálódott, a borok is versenyre kelnek egymással. Hol ezt, hol azt kóstolgatják, így mindenki igyekszik a lehető legjobbat előállítani. Még így is sokat ugratják egymást.