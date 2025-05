Karlányi Ervin földi maradványait nyolcvan év után exhumálták, katonai végtisztesség jár a századosnak – fotók, videó

Csontot ér az ásó, a sírkutatók egy pillanatra abbahagyják a munkát és egymásra néznek: megvan, Karlányi Ervin magyar királyi repülő százados földi maradványait találták meg a csornai Szent Antal temetőben. A hős katonát 1945. március 25-én, virágvasárnap, súlyos sérülésekkel szállították be a Margit kórházba, ahol még aznap "kínos szenvedések között" elhunyt. Karlányi Ervin temetésén nem volt katonai tiszteletadás. A front közeledett, a szovjet fegyverek moraját már a rábaközi kisvárosban is hallották. Karlányi százados meggyötört testét valószínűleg lepedőbe csavarták és sebtében elföldelték a temető nyugati oldalán.

A Rábaközi Hadisír Kutatók - balról Lakatos Dávid, Kálmán László, Bancsó Zsolt - közreműködtek Karlányi Ervin maradványainak exhumálásában. Fotó: Cs. K. A.

Karlányi Ervin, a hős százados

A sírhantok sokat mesélnek a gyakorlott kutatóknak, de előtte azt is elmondjuk, miért volt szükség Karlányi Ervin maradványainak kihantolására nyolcvan évvel az elföldelése után. A századost tehát a temető hős halottak számára fenntartott részében temették el. Vele egy sorban, a visszaemlékezések szerint még húsz-harminc katonasír lehetett, melyek azonban már eltűntek. A hetvenes évektől rájuk temetkeztek. De Karlányi százados sírja megmaradt, helyét egy vaskereszt és márványtábla jelölte. Egészen tavaly augusztusig, amikor is ismeretlenek a vaskeresztet lefűrészelték és a táblával együtt eltüntették. A Rábaközi Hadisír Gondozók, illetve Szalay Balázs helytörténész az esetet jelezték a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóságának. Féltek, hogy a kereszt eltűnésével a sírra is hasonló sors vár és Karlányi Ervin neve örök feledésbe merül. Az igazgatóságon úgy döntöttek, exhumálják Karlányi maradványait és Budapesten, a Fiumei úti temetőben, bajtársai mellett, a hőst megillető katonai tiszteletadással helyezik majd örök nyugalomra. A kihantolás a napokban történt meg az igazgatóság munkatársainak és a Rábaközi Hadisír Kutatók közreműködésével.

Ott tartottunk tehát, hogy az ásó keménybe ütközött és a hantok mesélni kezdtek az szakértő szemeknek. Először is arról, hogy a temetés kapkodva, gyorsan történt. A sírgödör ugyanis alig 90 centiméteres volt, vagyis nem volt már idő rendes sír ásására. Az is kiderült a kutatók számára, hogy Karlányi százados életét próbálták megmenteni, azaz a kórházban valószínűleg elkezdték az ellátását, testét ugyanis csak alsóruha fedhette. Nem találtak ugyanis a katonai ruházatra jellemző tárgyakat, gombokat, jelvényeket, csatokat, csupán néhány inggomb került elő a földből. Koporsója sem volt. Holttestét nem rendezték el úgy, ahogy hétköznapokon illik a sírgödörben. Háborús napokat éltek, a front már nagyon közel volt, így Karlányi Ervin oldalt fekve, behajlított lábakkal aludta örök álmát, egyik keze a felsőteste, másik a lába mellett.