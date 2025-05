Megújult a kimlei iskola egyik szárnya - galéria

A Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola felújított épületszárnyát Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Kovácsné Hanaszek Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Ritter Imre, a magyarországi németek országgyűlési képviselője és Eller Gizella kimlei polgármester jelenlétében pénteken adták át.

Iskolaszárny újult meg Kimlén: pénteken adták át hivatalosan. Fotó: Kerekes István

Folyamatosan megújul az iskola

Csizmazia Roland iskolaigazgató kiemelte: 2019 óta van a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában a helyi iskola, és azóta több alkalommal is örülhettek átadásnak. Az iskola egyik szárnya korábban százmillió forintból újult meg, most a jobb oldali részre vártak munkálatok. Hangsúlyozta: egyedülálló az intézmény abban, hogy két nemzetiségi nyelv, a német és a horvát oktatása is zajlik itt.

A 200 diákból

30 horvátul,

170 németül tanulhat.

Az intézményvezető kiemelte azt is, hogy a két nemzetiségi önkormányzat mellett a falura is számíthatnak, továbbá a szülőkre, a szülői munkaközösségre, de a civil szervezetekre is. A Példa Egyesület ezen alkalomból adta át a jótékonysági rendezvényén gyűjtött 752 ezer forintot az iskola további szépülésére.