Indul a Best of Sopron

A legfontosabb hazai desztinációk rendszeresen állítanak össze különféle listákat, amelyek a város, vagy régió legjobb helyeit, éttermeit, szállodáit rangsorolják. A Best of Balaton és a most induló Best of Sopron felvállaltan a személyes ajánlatok listája.

A város vezetőjeként öröm és büszkeség számomra, hogy a Balaton után éppen Sopronban indul el az országban elsőként a Best of program.

Egy turisztikai ajánlat esetében a helyiek szava számít, pláne akkor, ha hiteles személyekről beszélünk. Ezúton is köszönöm a Best of Sopron nagyköveteinek, hogy részt vesznek ebben a munkában és magam is kíváncsian várom a 2025-ös ajánlatokat!” - emelte ki Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

- A Balaton esetében és most, Sopronban is az első lépésként a nagykövetek körét állítottuk össze. A helyiek tanácsaira és a személyes tapasztalatainkra hagyatkozva olyanokat kértünk fel, akik nemcsak ismerik és szeretik Sopront, de igazán hitelesek is, érdemes hallgatni rájuk. Ők azok, akik a következő időszakban bemutatják Sopront, a saját szemüvegükön át, a személyes élményeik alapján” – tette hozzá Lobenwein Norbert, a Best of Sopron és a Best of Balaton alapítója.

Az induló Best of Sopron nagyköveti csapatában országosan ismert művészek és sportolók, valamint a helyi kulturális élet motorjai egyaránt megtalálhatók: Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Rakovszky Zsuzsa, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, Dr. Magas László, a Páneurópai Piknik '89 Alapítvány elnöke, a Páneurópai Piknik egykori főszervezője, Sopron Város díszpolgára, Fegyverneky Zsófia, a Sopron Basket és a magyar válogatott korábbi kosárlabdázója, jelenleg a Sopron Basket női kosárlabda klub ügyvezetője, Babos Tímea párosban világelső magyar hivatásos teniszező, párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, háromszoros junior Grand Slam-tornagyőztes és ifjúsági olimpiai bronzérmes, kétszeres olimpikon, Kovács Attila, QQ., a soproni klubélet egyik meghatározó alakja, a Hangár Music Garden és a Búgócsiga Akusztik Garden tulajdonosa, Hoffer Péter, a Sopronban 1994 óta működő HofferSuli alapítója és vezetője, Rúzsa Magdi dobosa, Harrer-Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládéműhely tulajdonosa, Abosi Barni influenszer, Luka Enikő borász, továbbá Taschner Tamás, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, Dr. Tóth Imre magyar történész, múzeumigazgató, valamint Käesz Judit és Rokob Csaba, a Kultúrpresszó és a SIGN Kreatív ügynökség tulajdonosai, Ratatics Péter üzletember, Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások Ügyvezető Igazgató, MOL-csoport, az Újpest FC elnöke, Veress-Győri Sándor mesterfodrász, a londoni Vidal Sassoon szalon korábbi kreatív igazgatója.

A Best of Sopron szabályzata egyszerű és egyértelmű: a hamarosan a SopronFest TikTok és Instagram felületein, valamint a város közösségi média platformjain megjelenő videókban a nagykövetek a számukra legkedvesebb élmények és emlékek alapján ajánlanak bármit, amiért ők igazán szeretik Sopront. Nincsenek kategóriák és ezek az ajánlatok a legtöbb esetben pénzért nem megvehetők, de bárki átélheti, aki felkeresi a várost és hallgat a nagykövetek szavára. „Más a helyzet a legjobb soproni vendéglátóhelyekkel. Ebben az esetben a nagykövetek közötti konszenzus szükséges ahhoz, hogy a Best of Sopron ajánlatok közé kerüljenek éttermek, kávézók, klubok, sörözők és borozók, vagyis azok a helyek, amelyeket a 15 nagykövetek közül többen is a kedvenceik között említenek. A legjobbak június 1-jén, a SopronFest ünnepélyes megnyitóján vehetik át azt az emléktáblát, amelyet ezentúl büszkén viselhetnek portáljaikon” - mondta Fülöp Zoltán, a SopronFest és a Best of Sopron mögött álló szervező cég, a Weekend Event vezetője.

A Best of Sopron ajánlatait május elejétől a SopronFest közli.