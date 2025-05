Különleges program 51 perce

Ilyen még nem volt: Tavaszi Sportnap négy helyszínen Győrben!

Május 17-ét már most jelöld be a naptáradban, a Győr Projekt Kft. ugyanis négy helyszínen, sportos programkavalkáddal, igazi élménynappal várja az érdeklődőket. Érdemes kipróbálni a népszerű sportágakat, hiszen értékes ajándékokkal is készülnek! Mozogj, töltődj fel, éld át a sportágak nyújtotta élményt Győrben, olyan egyesületek összefogásának hála, mint a GYAC, a Rába ETO, a Győri ETO Hockey Club, a GYÚSE, a GYVSE, a Fanatic Mozgás Stúdió, az Emberség DSE, és a Man at Work 0-0-2 Pickleball SE.

Ezen a sportos szombaton, délelőtt 8 és 10 óra között a Győri Vízisport Egyesület Kajak-Kenu Csónakházában a létesítmény bemutatása mellett a vízi sporteszközökkel, a túrakenuval, a túrakajakkal, a vadvízi kajakkal, sőt a sárkányhajózással is megismerkedhetnek a Moson-Duna partjára látogatók. Ugyancsak ebben az időben az Aqua Sportközpontban az úszás, a szinkronúszás, a vízilabda, a vízi aerobik és a vízi játékok csábítják csobbanásra a sportkedvelőket. Május 17-én a Kálóczy téri Sportközpont Evezős Csónakházában 8-10-ig, átfogó ismereteket kaphatnak az érdeklődők a vízi közlekedés szabályairól, de természetesen fókuszba kerül az ergométer is. Tavaszi Sportnap négy helyszínen Győrben!

Fotó: gyorprojekt.hu A rendezvény központi helyszíne az Olimpiai Sportpark lesz, egészen 12 óráig. A torna-, a multi- és a judocsarnok, az atlétika-, a tenisz- és a sportpálya is megannyi izgalmas lehetőséget kínál, miközben az aulában a reflexfalnál tesztelhetik tudásukat kicsik és nagyok. Torna, judo, birkózás, vívás, ökölvívás, súlyemelés, atlétika, teqball, kispályás foci, darts, tenisz és asztalitenisz, pickleball, lézerharc, buborékfoci, hoki kapuralövés, floor curling, VR szemüveg, jumping. Kell ennél több? Igen! A Győr Projekt Kft. mindenkire gondolt, így a sérültséggel élők hétvégéjét is szeretnék felejthetetlenné tenni: a dartsot és az asztaliteniszt is kipróbálhatják a látássérültek, de érzékenyítő játékokkal is készülnek, valamint az Olimpiai Sportparkba ellátogat az Emberség DSE, a Decathlon pedig ügyességi játékaival érkezik a létesítménybe. A sportágakat kipróbálók között értékes ajándékokat sorsolnak ki, így érdemes lesz átélni a mozgás nyújtotta önfeledt élményt, május 17-én Győrben, az ingyenes Tavaszi Sportnapon!

