Így néz most ki a győrújfalui bányató - fotók, videó

Íme, így néz most ki napjainkban a győrújfalusi-tó. A győri Püspökerdő mellett található kies tavacska arról is nevezetes, hogy magántulajdonban van, felhagyott bánya-tó, amelynek partján tábla tiltja megközelítését és a fürdést benne. Nyaranta ennek ellenére sokan megkockáztatják, hogy a forróságban megmártóznak hűs vizében, de mi is többször írtunk arról ,hogy ez egyrészt veszélyes, büntetni szokták, ellenőrzik időnként a partját. Másrészt a legfontosabb: valóban balesetveszélyes, volt már, hogy belefulladt valaki. Egy videó, hogy az első forró, nyárias hétvégén mégis sokan töltötték a partján az idejüket.

Íme a tiltó tábla