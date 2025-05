Jó és erős közösség elnöke több mint húsz esztendeje, Horváth Sándor tűzoltó elismerést kapott

– Amikor az ember végzi a dolgát, nem gondol elismerésre, ám amikor mégis megtalálja egy-egy díj, elgondolkodik, hogy valamit esetleg jól csinált, és ezt mások is észreveszik, felfigyelnek az eredményekre. Ismerem Széchenyi Ödön életútját, munkásságát, ezért is nagy megtiszteltetés, hogy éppen a róla elnevezett plakettet ítélték nekem. Örülök a sok gratulációk­nak, és köszönöm a felterjesztőknek is, hogy gondoltak rám.