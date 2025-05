Elképesztő dolog derült ki Adyváros kedvenc tavairól

Győr kedvelt vízfelületei a három adyvárosi tó. Kacsákat etetnek az arra járók, van, amelyik körül futópálya is van, sokan sétálnak, üldögélnek partjainál, és bizony pecás, damilt lógató embereket is sűrűn látni, a horgászat is népszerű. Adódik a kérdés: lehet-e horgászni az adyvárosi tavakban?

Horgászat az adyvárosi tavakban.

Fotó: Kisalföld-archívum

Horgászat az adyvárosi tavakban

A jó idő beköszöntével többször lehet látni, hogy férfiak, kisgyermekek horgásznak az adyvárosi tavak egyikében. Megkérdeztük, hogy lehet-e-? Mint kiderült, a tavak nem a Győr-Szolhoz, nem a vármegyei horgászszövetséghez, hanem az önkormányzathoz tartoznak. Ennek azért van jelentősége, mert így a horgászszövetség halőrei nem ellenőrizhetnek. Ennek joga a NÉBIH halőreire száll, akik azonban ezt jóval ritkábban teszik meg. A három adyvárosi tó esővíztározó, nem halastó, tehát bár vannak bennük halak, azokat nem halastó mivoltukban gondozzák, telepítik vagy horgásszák le. A NÉBIH általában csak bejelentésre ellenőriz, mivel a lehorgászás nem olyan súlyú, hogy gondot okozzon. Azért, szögezzük le még egyszer, valójában tilos – akárcsak a fürdés. Érdekesség, hogy mindhárom tó a panelházas beépítésű lakótelepeken, azok mélypontjain lett kiépítve a '70-es- '80-as években. Szerepük a környék, elsősorban Szabadhegy városrészről lefolyó csapadék-vizek gyűjtése, tározása, vízvisszatartása, párologtatása. Leginkább fehér halaknak, vagyis keszegnek és ezüstkárásznak adnak otthont.