Hihetetlen civil összefogás a II. Sör és Művészet megrendezésében

Négy napig a sör és a művészet a középpontban. Fesztivál Győrben. Május 8-tól 11-ig a jól ismert sörmárkák mellett a hazai kézműves sörfőzdék is bemutatják kínálatukat, a Food Truckok minőségi étellel készülnek. A hagyományos kézműves vásáron helyi és környékbeli kézműves vállalkozókat, népi iparművészeket hívtak meg. A gyerekeket LEGO játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás várja. A rendezvény ideje alatt az óriáskerék is működni fog. Vasárnap délelőtt gyerekkoncertekkel várják a családokat. A szombati piacot is a szokásos helyen, a Dunakapu téren tartják meg 6 órától 13 óráig.