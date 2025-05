"Apró talpak" ünnepe - 30 éves a Soproni Gyógyközpont koraszülött osztálya - fotók

- Ez a jubileum számomra nem csupán egy évforduló – sokkal inkább személyes mérföldkő. Harminc évvel ezelőtt részese lehettem a kezdetnek, amikor létrejött az a specializált részleg, ahol a koraszülött, vagy intenzív ellátást igénylő újszülöttek valóban megfelelő, korszerű körülmények között kaphatnak segítséget. Különös jelentőségű számomra, hogy mindezt nemcsak szakemberként, hanem tanúként is végigkísérhettem – ott lehettem az alapoknál. Az évek során több száz kis életet segítettünk a túléléshez, fejlődéshez, és mára olyan rendszer működik itt, amely nemcsak hatékony, hanem emberközpontú is. Kiemelt célunk, hogy az újszülöttek és édesanyjuk közötti korai szeparációt szinte nullára csökkentsük, amit azáltal is elősegítettünk, hogy az intenzív részleg közvetlenül a szülőszoba mellé költözött. Ez az évforduló számomra hála és büszkeség. A hivatásom pedig minden nap arra emlékeztet, hogy miért választottam ezt az utat.