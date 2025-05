Inspiráció a magyar hajózás újjáélesztéséhez Győrben - fotó

130. születésnapját ünnepli a Magyar Állami Hajózás. Az évforduló kapcsán hajós relikviákból és múzeumi tárgyakból összeállított kiállítás mutatja be a hazai hajózás kezdetét, legdicsőségesebb éveit és keserű eltűnését.

A magyar állami hajózás relikviáiból nyílt kiállítás, melyen bárki bepillanthat annak dicsőséges és néhol hányattatott múltjába.

A hajózás 130 éve

–Öröm, hogy ilyen sokan eljöttek a megnyitóra és reméljük hogy még sokan kíváncsiak lesznek a kiállításra – mondta el köszöntőjében Rácz Zoltán a Magyar Tengerészek Egyesületének elnöke. –A 130 évet felölelő tárlathoz egy nagyobb gyűjteményből választottunk ki bemutató tárgyakat. Az ország fekvéséből és természeti adottságaiból adódóan mindig is fontos szerep jutott a hajózásnak. Már az állami hajózás kezdete előtt is számos településen meghatározó volt, és a magyar hajózás fejlesztéséhez olyan nagy nevek kötődnek, mint Széchenyi István és Baross Gábor. Sőt még az I. Világháborút követő komoly területi veszteségek után is talpra tudott állni a magyar hajózás. A tengeri hajózás fénykorában 21 magyar hajó járta a világ óceánjait és tengereit.

Sajnos mára nem maradt más mint a szomorú valóság és, hogy büszkén emlékezzünk a múltra. Remélve, hogy ez a kiállítás inspirációul szolgálhat az utódoknak az újrakezdésben.

A tárlatnak helyet adó Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettes Sütheő László kiemelte megtiszteltetés, hogy ők adhatnak otthont a kiállításnak, hiszen a vízügy számos szállal kapcsolódik a hajózáshoz, az igazgatós maga is jelentős hajó flottával négy nagy és két kishajóval látja el feladatait. Ezek közt szerepel a hajó utak kitűzése és a hajózási térképekhez szükséges mérések elvégzése is.