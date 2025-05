Győrújbaráti motorostalálkozó - 1500 motor dübörgött az utakon

Hagyomány már, hogy minden tavasszal tábort vernek a motorosok Győrújbaráton. Idén is rengeteg érdeklődőt vonzott az ezúttal már XXI. alkalommal megrendezett Győrújbaráti motorostalálkozó, vagyis a Győrújbaráti Jótékonysági Motoros Találkozó és Rockfesztivál. A csütörtökön kezdődött, vasárnap hajnalig tartó rendezvény egyik fő programpontjaként pedig szombaton mintegy 1500 motor dübörgött végig a tájon Győrújbarátról indulva, hogy aztán a győri belvároson, utcákon áthaladva az ünneplők között, visszatérjen a motoros fesztivál helyszínére.

Fotó: Csapó Balázs

A győri Horváth Viktória minden évben kilátogat a motoros felvonulásra. Mint mondta, imádja a motorokat, lelkesen integet nekik, sőt ha lehet, pacsizik is velük. Idén is így tett, a Szent Imre út szélén várta délután izgatottan a menet feltűntét. Szerinte Győr egyik legnagyobb látványossága az esemény. Szombat délután majdnem fél órán át robogott keresztül Győr útjain a mintegy 1500 motoros. Volt, aki négy keréken, más hárommal, a legtöbben persze két keréken ünnepeltek. Idősebbek és fiatalok, gyermekek szüleik ölében, nők és férfiak. Egyesek beöltöztek, láttunk például csirkejelmezt, hörcsögös vagy éppen ördögös maszkot, de olyan is akadt, aki félmeztelenül ült a nyeregben.

A lényeg az örömmotorozás volt. A győri utak mentén hosszú sorokban álldogáltak az emberek és mosolyogva integettek. Simsonok, chopperek, nagy és kis motorok, olcsók és méregdrágák, ötven köbcentisek vagy elképesztő teljesítményű gépek mind-mind egymás mellett. Nem is ez ott a lényeg, hanem az együttlét, a közösség. Ilyen volt idén is a többnapos győrújbaráti motorostalálkozó egyik legemlékezetesebb momentuma, amikor a motorosok szombaton délután Győrbarátról indulva a városon keresztül visszatértek a fesztiválra.