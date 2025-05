A végsőkig küzdött - Elhunyt a gyógyíthatatlan betegségben szenvedett győri édesanya

Megrendülten hallottuk, hogy a győri édesanya, Melinda hosszú útra indul, de sajnos az utolsóra. Kitartóan küzdött a családjával együtt, de szervezete feladta. Pénteken kísérik utolsó útjára. Gyászukban osztozunk.

Melinda hosszú útra indult. Gyászukban osztozunk.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Gyógyulás helyett gyász

Nem ezt tervezték. A győri asszony, Pudinger Ferencné, Melinda kálváriája pár évvel ezelőtt kezdődött, majd 2024 februárjában a ritka betegségek klinikáján mondták ki a diagnózist: ALS. A jó a rossz hírben az volt, hogy neki nem a gyors, hanem a lassú lefolyású izomsorvadása volt. A férje és testvére, az egész családja és barátaik minden tőlük telhetőt megtettek, hogy állapotán javítsanak. Sorstársaival együtt egy kijevi klinikán hirdetett őssejt terápiában bízott, amelynek költségét próbálták előteremteni. Ehhez adott támogatást a Jóakarat hídja is április elején. Abban bíztunk, hogy hamarosan összegyűlik a szükséges összeg és hírt adhatunk az indulásról.

Férje és testvére odaadó szeretettel ápolta.

Fotó: archív/kisalfold.hu

A kórházból még hazaküzdötte magát

Férje, Ferenc hívott bennünket telefonon. A gyásztól megtörten mesélte el, mi történt. Az alapítványi támogatáskor készült újságcikk megjelenése után további adományok érkeztek a számlájukra, és munkahelyükön, a Győr-Szol Zrt.-nél is szerveztek gyűjtést. Reménykedtek abban, hogy hamarosan indulhatnak Kijevbe.

– A Húsvét előtti hetekben Melinda elkezdett köhögni, ami átment egy fulladásos tünetbe. Emiatt megijedtünk és bevittük a kórházba, ahol nagyon gyorsan ellátták. A pulmonológián egy hétig oxigénes terápiát kapott, majd úgy hozhattuk haza az ünnep előtt egy nappal, ha oxigénellátó gépet tudunk szerezni. Szerencsére sikerült Budapestről bérelni két gépet, amivel itthon is el tudtuk látni. Az volt az elképzelésünk, hogy megerősödik itthon és visszük Kijevbe a kezelésre, de sajnos május 5-én eldőlt, hogy nem mehet már sehova sem. Rosszabbodott az állapota, nyelni is alig tudott, és aztán a légzése is felmondta a szolgálatot – tudtuk meg Ferenctől, aki azt is elmondta, hogy az ápolásához nagyon sok eszközt vásároltak, van, ami még most érkezik meg. Már későn.