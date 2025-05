Az év esküvői fotósa, Zengő Ferenc szeret örömet szerezni a képeivel – fotók

– Egy véletlen folytán jelentkeztem az Év párja versenyre, és nagy megtiszteltetés a díj, főként, hogy szakmai zsűri adta. A díjazott felvétel tavaly augusztusban készült a halászi Ugo Birtokon, Csenge és Ricsi esküvőjén. A menyasszony mutatott egy fotót a portfóliómból (egy előző évi nyertes képet), hogy ők is egy hasonlót szeretnének. Azt gondolom, sikerült túlszárnyalni, igaz, teljesen más stílusú felvétellel: hajnali 2 órakor kaptuk lencsevégre, enyhén szemerkélő esőben. Kérdeztem, kimegyünk egy extrémebb fotóra? Naná! Ricsi három pezsgőt is bontott, miközben Csenge, táncos múltjának is köszönhetően, folyamatosan pörgött és mosolygott. Rádió vezérlésű vakuval villantottam meg a hátteret, hogy látszódjanak a cseppek, külön vakuval pedig őket. 40-50 felvétel készült