Újjászületett a Fertő - akár a naplementében is gyönyörködhetünk - fotók

A térség egyik legjelentősebb turisztikai és ökológiai értéke közel 6 év után látogatható újra. A kirándulók látogathatják a modern, több, mint négyszáz hajó befogadására alkalmas kikötőt és a hozzá tartozó mólót. Az újranyitott létesítményt mostantól a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség üzemelteti, biztosítva a vitorlásszezon zavartalan indulását, mellyel nemcsak egy természeti kincs, hanem egy egész régió éled újjá.

Az északi kikötő átadásával újra élet költözött a hat éve lakatlan Fertő tóra - Fotó: Rombai Péter

Újjászületett a Fertő-tó

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára ünnepi beszédében kiemelte: a most elkészült fejlesztésnek köszönhetően a tópart újra megnyílik az emberek előtt. A beruházás nemcsak a jelen, hanem a jövő szempontjából is fontos lépés, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a Fertő-tó további szakaszai is megújuljanak.

A kikötő műszaki megvalósítása modern és egyedülálló: több mint háromhektáros vízfelület jött létre, amely 421 hajó befogadására alkalmas.

A létesítmény korszerű úszómóló-rendszerrel, hajódaruval és ideiglenes kiszolgáló infrastruktúrával indult el. A beruházás során a kivitelezők a környezeti szempontokat is figyelembe vették: a kikötő melletti parkolót környezetbarát burkolattal látták el, amely megakadályozza a szennyező anyagok vízbe jutását - tette hozzá.