Ezeket a rendezvényeket, programokat kellett lemondani a ragadós száj- és körömfájás miatt

A gulyakihajtáson sokféle állatot mutattak be.

Fotó: Kisalföld archívum

A rendezvény a gulyahajtásra épül. Az állatokat a téli legelőről a nyári legelőre hajtják ilyenkor ki. Egy dunaszegi gazda mintegy 150 tehénéről van szó, akinek már vizibivalyai, juhai, kecskéi is vannak, ezek mind fogékonyak a betegségre. Az ország több településéről is szoktak állatokat hozni. A kialakult járványügyi helyzetben a legfontosabb az állatok védelme, ezen döntésünkkel a saját és a hazai állomány védelmét kívántuk szolgálni.

A Morotva-tónál van egy tanösvényünk, az odavezető utat is lezártuk, és kértük a lakosságot, hogy ne menjenek arra a területre, mert nagyon könnyen terjedhet az emberekről is a vírus, de ezt fegyelmezetten be is tartották az emberek – részletezte döntésük indokát a polgármester.

Ki sem nyithattak

Mindössze 15 percnyire Győrtől Töltéstava mellett található a Kimba Elefánt Park, amelyet egy ott élő elefántról neveztek el. Az 2021 nyarán megnyílt park a világhírű Casselly család tulajdonában van, akik világszerte évtizedekig látványos műsorokat adtak elő, azonban úgy döntöttek, hogy felhagynak a turnézással és létesítenek egy elefántparkot. 12 hektárnyi területen otthonos környezetet teremtettek állataik számára, és egy vidámpark is egész napos elfoglaltságot ígér a gyerekeknek.

A Kimba Elefánt Parkban hiába várják a látogatókat az állatok.

Fotó: Kimba Elefántpark

– Vajon hogy élik meg a Kimba parkban a bezárást? – kérdeztük Csorba Gábor szakmai igazgatót.

– A Kimba park április 1. hetében szokott kinyitni és Halloween körül zárni, csak a tavaszi nyári időszakban tud bevételt termelni. Ha nem vagyunk nyitva, az egy folyamatos ráfizetés.

3 elefánt

4 zebra,

7 teve,

kecskék,

birkák,

malacok

és szárnyasok élnek a parkban.

Az állatok folyamatos ellátást igényelnek. Jelenleg minimális létszámmal látjuk el a feladatokat, gyakorlatilag a két tulajdonos és egy segítőjük dolgozik és tartózkodik folyamatosan a parkban, akik minden, az állatokkal kapcsolatos munkát elvégeznek. Egy külső ember érkezik a lovak ellátáshoz, de ő is a belépéskor fertőtlenít, ruhát vált, és azután lát munkához. A fertőzésveszély miatt csak a saját tartalék lucernát, szénát használjuk, ezek május végéig tartanak ki, addig nem kell más mezőgazdasági termelővel sem kapcsolatot tartanunk. Azt nem látjuk még, hogy akik nem haszonállatokat tartanak, azok számíthatnak-e majd valamiféle kompenzációra az állam részéről – mondta el a szakmai igazgató.