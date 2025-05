Ősbemutatók és klasszikusok a műsoron - új évadot hirdetett a Soproni Petőfi Színház

– Színházunk új irányt mutat, amely a kortárs alkotások, friss hangvétel és fiatal tehetségek támogatása mentén halad. Hat bemutatóval készülünk, amelyek közül öt kortárs mű, és ebből kettő ősbemutató – ez nemcsak izgalmas kihívás számunkra, hanem egyértelműen pozicionál bennünket a hazai kulturális térképen. Repertoárunk sokszínűségét zenés előadások, klasszikus darabok és friss szemléletű rendezések biztosítják. Külön öröm számunkra, hogy három fiatal rendező is bemutatkozik ebben az évadban, és társulatunkat új, pályakezdő színészek is erősítik. Ez a nyitottság és újítás iránti elköteleződésünk arról tanúskodik, hogy tudatosan keressük azokat az utakat, amelyekkel új közönségrétegeket is megszólíthatunk. Évadunk mottója mély üzenetet hordoz: a bennünk élő határok leküzdésére hív, arra biztatva mindannyiunkat, hogy saját sorsunk alakítói legyünk. Legyen szó földrajzi, lelki vagy társadalmi korlátokról – hisszük, hogy a művészet ereje segíthet átlépni ezeket