Történelem érettségi 2025 - Slágertémák és elgondolkoztató kérdések

– Közepes nehézségű feladatok voltak, de minden kérdés és téma benne van a középszintű tananyagnak. A kérdések érthetőek és világosan megfogalmazottak voltak. A források többsége is barátságos könnyen érthető volt, azonban volt néhány nehezebb törvényszöveg és régies nyelvezetű visszaemlékezés is. A 12 rövid feladatból egy volt, amivel kicsit még nekem is meggyűlt a bajom, úgy érzem nem a legjobb források kerültek hozzá. Összességében egy jól felkészült, szövegértési kompetenciákkal rendelkező diáknak nem okozhatott gondot.