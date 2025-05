Német érettségi 2024-es eredményei Győr-Moson-Sopronban

Nem csak angolból, de németből is remekelnek Győr-Moson-Sopron vármegye érettségizői. A térség fiataljai már a kompetencia vizsgán is az országos átlag felett teljesítettek. A nyelvi értettségin is rendre sok pontot szereznek a diákok.

A német és az angol az érettségi két legerősebb tárgya, ezekből szerepelnek legjobban a fiatalok térségünkben.

Forrás: Illusztráció/Mediaworks Archívum

Négyes feletti átlag

A német érettségi első írásbeli része, az angolhoz hasonlóan szövegértési, nyelvhelyességi, hallásértési és az íráskészségre vonatkozó feladatokat tartalmaz. Az Oktatási Hivatal honlapján közzétett 2024-es érettségi eredménye szerint Győr-Moson-Sopron vármegye érettségizőik átlagai, csak egy hajszálnyival maradnak el a legjobb érettségi tárgynak számító angolétól.

Az érdemjegyek átlaga: 4,4

A leggyakoribb érdemjegy a 5-ös

A magyar érettségi során elért százalék átlaga:63,71%

Átlag pontszám: 102,75

A feladatrészek közül a szövegértés megy a legjobban a diákoknak, míg a nyelvhelyességnél és az íráskészségnél vannak kisebb megingások.

Érettségi megoldások 2025

Az idei érettségin megoldható magyar és kifejezetten barátságos matematika feladatok várták az érettségizőket. Portálunknak két szakos tanár meg is oldotta az idei érettségi vizsgasort: