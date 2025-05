Matektanár az érettségiről - Minden pont számítani fog

Nem kellett a 3 óra

Horváth Péter elmondta általánosságba a tanulókhoz az egyszerűbb egyenletek, halmazok és statisztikák állnak közelebb, míg a valószínűségszámítás, kombinatorika, trigonometria kevesebbek kedvence.

– Az új anyagrész, ami az utóbbi években került be a dobozdiagramokkal és gráfokkal, szintén egyszerű anyagrésznek számít. A választható feladatok se érhették meglepetésként a diákokat. Sok diák úgy választ, hogy ha az első kettő valamennyire megy neki, akkor azokat csinálja és a harmadikat talán már meg sem nézi. Én azt javasolom, ha van rá idő mindhármat olvassák át esetleg próbálják megoldani is és utána döntsenek, hogy melyikből számíthatnak a legtöbb pontra. Termesztésen, ilyen módon a döntés meghozatalának felelőssége is a matek érettségi része. Néhány korábbi alkalomtól eltérően, mikor a feladatok hossza és a megadott időkorlát jelentették a kihívást, most az időbe is jól belefértek a diákok. Néhány tanulónk már 11 óra után pár perccel beadta a feladatlapot, a maximális 3 órás időkeretet pedig nem nagyon kellett kihasználniuk az érettségizőknek.

A kiszámítható feladat típusok miatt remélem, hogy akinek mumus volt a matek az sikerrel tudta venni az érettségit. Akinek pedig fontos a továbbtanuláshoz vagy érdeklődnek a tantárgy iránt valószínűleg maximum pontszám közelében fognak teljesíteni, épp ezért minden pont fontos lehet felvételihez.

Horváth Péter megoldotta és részletesen el is magyarázta az egyes feladatokat. Az erről készült videó, a magyar érettségi megoldásaihoz hasonlóan, délután kerül fel portálunkra.