Milyen is felnőtté válni?

Kár, hogy az ember mindig utólag okos, és csak később tudja meg, mit kellett volna tennie. Az érettségi életünk egyik legfontosabb időszaka. Annó nekem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, mondjuk úgy, hogy rossz versenyzőtípusként túlizgultam a próbatételt, ámbár éppen a magyarral nem volt bajom.

Érettségi életünk egyik legfontosabb időszaka

A magyar, a nyelvtant, az irodalmat mindig imádtam, kamaszként faltam a könyveket - talán nem is olyan meglepetés ezek után a szakmaválasztásom. A matekkal már meggyűlt a bajom, és inkább nem is árulom el, miként sikerült a matekérettségim. Rég volt, más kor volt, talán igaz sem volt. Mindenesetre azok a hetek alapvetően irányt adtak, bizonyos utakat lezártak, másokat megnyitottak előttem. Sorsfordító volt, valóban. Azok, akik most érettségiznek, talán tudatában vannak ugyanennek, hogy most évtizedekre meghatározhatják életüket. Talán nem. Sokan gyermekek még, hiszen kényelmet adó korunk nem feltétlenül támogatja azt: megtanuljunk küzdeni, áldozatot hozni. Így pedig nem olyan könnyű felnőtté válni. A felnőtté avatás évezredeken keresztül meghatározta az emberek életét. Ma sajnos ennek nincs külön szertartása. Mégis jó volna, ha tudatosodna bennünk, hogy eddig tartott a gyermekkor, mostantól felnőtté váltunk. Vége annak, hogy eltoljuk magunktól a felelősséget, hogy másokra mutogatunk, hogy szüleinket hibáztassuk baklövéseinkért, hogy tőlük várjuk a megoldásokat, a megmentéseket. Az érettségi így szólhatna nem csak arról, tudjuk-e a tananyagot, hanem arról is, valóban merjünk kilépni a nagybetűs életbe, és mostantól elengedve minden kezet, magunkért állunk helyt.