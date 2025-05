Emlékhelyek napja toronylátogatással – fotók, videó

Az Emlékhelyek Napját minden év májusának második hétvégéjén tartják és a magyar történelemben, illetve kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre szeretnék ezzel felhívni a figyelmet. Az Emlékhelyek Napján Győrben is sok programmal várták az érdeklődőket. Az egyik legnépszerűbb esemény a Városháza tornyának bejárása volt Fülöp Szabolcs segédkönyvtáros vezetésével. Ezen elhangzott, hogy az 1794-ben épített, 45 méter magas Baross utcai Tűztoronynak állítottak emléket a Városháza tornyával. A gyönyörű időben csodálatos kilátás nyílt a magasból, egészen az országhatárig vitt a tekintet. A nap folyamán emellett megnyílt a Kazamata Kőtára is, és barangolni lehetett a Káptalandomb ódon épületei között is.