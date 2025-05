Első és második hely: példátlan sikert értek el a Széchenyi István Egyetem hallgatói a nemzetközi jogi versenyen

A felkészítők elmondták: a mostani az elmúlt mintegy másfél évtized legjobb kari szereplése. „Az ilyen kiváló eredmények hozzájárulnak intézményünk versenyképességéhez, és nemcsak az egyetemek megítélésére vannak hatással, hanem a középiskolások érdeklődését is felkelthetik karunk iránt. Felkészítő oktatóként felemelő és örömteli támogatni a tehetséges

hallgatóinkat ezen az úton, és látni, hogy a fáradságos munka végén értékes új tudással és élményekkel gazdagodnak” – fogalmazott prof. dr. Sulyok Gábor és dr. Ganczer Mónika.

Az első helyet szerzett Dákai Ferenc érdeklődését másodévesként keltette fel a nemzetközi jog, és tanárai javaslatára indult el a versenyen. „Az első beadvány elkészítésére körülbelül egy hónapunk volt, a második fordulóban már online videókonferencia keretében kaptuk meg a feladatot, amit egy délután alatt kellett megoldanunk. A döntőben a szakmai zsűri a jogesettel kapcsolatban tett fel széles spektrumot felölelő szóbeli kérdéseket” – részletezte a fiatal. A most harmadéves hallgató elárulta: nagyon élvezte a megmérettetést, és különösen megtisztelő volt számára, hogy volt olyan zsűritag, aki buzdította őt a nemzetközi jog területén való karrierre is. „Tervezek további versenyeken is részt venni, mert ezek nagy hatással vannak a fejlődésemre. Hálás vagyok, hogy az egyetem és az oktatóim támogatnak ebben” – húzta alá.

Erhardt Enikő harmadéves jogászhallgató a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel szaktársa mellé. „Másodévben a »Nemzetközi jog I.« tantárgy volt az, ami először megfogott. A tanszéki oktatók előadásai és a gyakorlatok is jó hangulatban, hatékonyan teltek, így számomra könnyen elsajátíthatóvá vált a tananyag – kezdte a fiatal tehetség. – A versenyfelhívást látva úgy gondoltam, kiváló lehetőség lesz a bizonyításra.” Elmondta: kifejezetten érdekesnek és kreatívnak találta a kitalált jogesetet, ami sok területet ölelt fel a nemzetközi jogon belül. Az elért sikerről úgy fogalmazott: „nagy önbizalomnövelő számomra ez az eredmény, kaptam egy pozitív visszacsatolást, hogy merjek többet vállalni és bízzak jobban magamban.”